El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 68% en las horas previas al ocaso. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría sentirse un poco más caluroso debido a la combinación de temperatura y humedad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de alrededor de 1 a 4 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

La visibilidad será buena durante todo el día, aunque se espera que haya un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente el tiempo mayormente despejado. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados al caer el sol, que se producirá a las 20:37.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para aprovechar el final del verano. Los residentes y visitantes pueden esperar un día soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.