El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con condiciones meteorológicas mayormente estables y agradables. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados , lo que proporciona un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

El cielo mostrará una variedad de condiciones a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé la presencia de niebla y bruma, especialmente en las zonas costeras, lo que podría reducir la visibilidad. Sin embargo, a medida que el sol asciende, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo mayormente despejado y poco nuboso. Las nubes altas aparecerán en la tarde, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa variará a lo largo de la jornada, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando hasta un 73% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, especialmente en la costa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:37. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin previsión de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.