El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 48% y el 75%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h, ayudará a mitigar el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La bruma que se ha reportado en la madrugada se disipará rápidamente, dejando paso a un cielo mayormente despejado.

Durante la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se espera que estas generen ningún tipo de precipitación. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 24 grados a las 18:00 horas y bajando a 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles cómodos.

La puesta de sol se producirá a las 20:37 horas, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 18 grados y una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea agradable.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.