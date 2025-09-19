El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Baiona se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad de los peatones. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se espera que el sol brille con fuerza, especialmente después del mediodía.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando hasta un 68% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 19 km/h desde el oeste. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas y costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche caerá con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:37. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con la advertencia de la niebla matutina que se disipará rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.