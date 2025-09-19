El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia el mediodía. A medida que avanza la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones. Aunque se espera que predomine el sol, habrá momentos en que se presenten nubes altas, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas climáticas. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será excelente, permitiendo apreciar los paisajes de la región sin obstáculos.

En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. La combinación de un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza. No olviden hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa durante las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a períodos de sol. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 18 grados en la madrugada, y luego irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 18 y 32 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.