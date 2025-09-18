El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, antes de repuntar hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y bajando a un 62% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de calor podría ser algo mitigada por la humedad en el aire. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, en la mañana y al final del día, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Sin embargo, es recomendable estar preparado para un ligero descenso de temperatura al caer la tarde, cuando el sol comience a ocultarse.

La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas al agua. Esto es común en esta época del año y debería disiparse rápidamente con la salida del sol.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy promete ser mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en un parque. Asegúrate de aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño comience a hacer sentir su presencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 16°C, con una humedad relativa que comenzará en un 74% y que irá aumentando ligeramente a medida que avance la mañana.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.