El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, la temperatura se estabilizará en 15 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y 21 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con un máximo de 24 grados a las 14:00, y comenzará a descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% en las primeras horas y disminuyendo a un 58% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 75% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este durante la mañana y la tarde, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que hará más agradable la temperatura, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias en el pronóstico, con una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilagarcía de Arousa podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 20:39, marcando el final de un día que promete ser cálido y mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 16°C, con una humedad relativa que comenzará en un 74% y que irá aumentando ligeramente a medida que avance la mañana.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, antes de repuntar hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.