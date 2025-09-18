El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 80%, lo que podría generar una sensación de frescura.

A partir de las 8:00 horas, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado. La temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados a media mañana, con una humedad que descenderá gradualmente hasta situarse en un 65% hacia el mediodía. El viento soplará del noreste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 16:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 47%, lo que permitirá una sensación más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y 21:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El ocaso se producirá a las 20:38 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará despejado, se tornará más nublado a medida que avance la tarde. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 20 grados, con un viento suave del sur que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. En resumen, se prevé un día agradable en Vilaboa, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de nubes y un ligero descenso de temperatura hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.