El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 83% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá siendo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados a las 10 de la mañana y 21 grados a las 11. La humedad comenzará a descender, lo que proporcionará una sensación más fresca y agradable. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 14 y las 17 horas. Este calor será acompañado por un viento moderado del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en momentos puntuales. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando niveles de alrededor del 36% hacia las 16 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. A las 18 horas, se espera que la temperatura baje a 26 grados, y para las 20 horas, se prevé que esté en torno a los 24 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada.

No se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El ocaso se producirá a las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo parcialmente nublado que podría dar lugar a un atardecer pintoresco.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se caracteriza por un inicio despejado, un aumento de nubes altas en la tarde y temperaturas cálidas, todo ello sin riesgo de lluvias, lo que promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.