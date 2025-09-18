El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El 18 de septiembre de 2025, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 44% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 67% a última hora del día. Esto podría generar una ligera bruma en las horas nocturnas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h por la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 21 km/h desde el oeste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, comenzando con un estado despejado y pasando a poco nuboso en las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se anticipa un aumento en la presencia de nubes altas, aunque sin afectar la claridad del cielo de manera significativa. La visibilidad se mantendrá buena, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para el 18 de septiembre de 2025 se caracterizará por un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por la ciudad o una jornada en la naturaleza, con la tranquilidad de que no se esperan lluvias ni tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.