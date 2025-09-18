El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, pero sin probabilidades de precipitación, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 a 15 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que salgan temprano. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 46% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del suroeste y oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

El estado del cielo será mayormente despejado en las primeras horas, con un incremento de nubes altas a partir de la tarde. Esto no afectará la visibilidad ni la calidad del aire, que se mantendrá en niveles óptimos a lo largo del día. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad del tiempo permitirán que los habitantes de Valga realicen actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de lluvias, lo que invita a disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.