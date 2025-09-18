El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 03:00, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 16 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente entre las 06:00 y las 08:00, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas descenderán a 12 grados en las horas más frescas de la mañana, pero se espera un repunte a lo largo del día, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del norte durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A partir de las 14:00, se prevé que el viento cambie a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 18:00, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados hacia las 18:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 54% al final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con temperaturas que caerán a 18 grados hacia las 22:00. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.