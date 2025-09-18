El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Tomiño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a media tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable. La humedad relativa se mantendrá en torno al 40-50%, lo que contribuirá a un tiempo cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos o deportes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

En la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:39. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.