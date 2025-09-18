El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 81% al 73%.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto más bajo a las 09:00, con 16°C, y se mantendrá en torno a los 16°C hasta el mediodía. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Durante la tarde, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26°C entre las 14:00 y las 16:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, pero sin probabilidades de lluvia, ya que la precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur y oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque la sensación térmica podría ser más elevada debido a la humedad.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21°C hacia las 20:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:38. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

