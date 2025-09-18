El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 15°C. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando los 14°C hacia las 04:00 y 13°C entre las 05:00 y las 07:00. Durante este periodo, el cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 73% a las 05:00 y bajando a un 67% hacia las 08:00.

A partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 16°C a media mañana. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá el calentamiento diurno. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 57% hacia las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que llegarán hasta los 29°C entre las 14:00 y las 15:00. El cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad seguirá bajando, alcanzando un 28% hacia las 14:00, lo que contribuirá a un ambiente cálido y seco.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya su intensidad, llegando a velocidades de entre 2 y 5 km/h hacia el final del día. Esto permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del calor.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26°C a las 18:00 y bajando a 22°C hacia las 21:00. La humedad comenzará a aumentar, situándose en torno al 41% a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 20:37, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Silleda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.