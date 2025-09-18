El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 08:00, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con una humedad relativa que rondará el 70%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avanza, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 4 km/h, que irán aumentando a medida que se acerque la tarde. Para el mediodía, se prevé que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá progresivamente con nubes altas, aunque se mantendrá la ausencia de lluvias. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00, con un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alcanzando hasta un 79% en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno. En la noche, el cielo se mantendrá nublado, con la posibilidad de que se presenten brumas y nieblas en las horas más tardías, especialmente hacia la madrugada del día siguiente.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un aumento progresivo de nubes hacia la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar las horas de sol y calidez, mientras que se sugiere estar atentos a las condiciones del viento y la posible aparición de niebla al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.