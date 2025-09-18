El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a estar poco nuboso hasta las 7 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con una humedad que alcanzará el 74%. A medida que el día avance, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, especialmente entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas irán en aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 30 grados a las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que caerá hasta un 35% en las horas más cálidas. La sensación térmica será de calor moderado, por lo que se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 4 de la tarde, cuando se registren rachas de hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más expuestas.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a 19 grados hacia las 11 de la noche, con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracterizará por un inicio despejado, un aumento de nubes altas durante el día y un ambiente cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.