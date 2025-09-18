El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con algunas nubes altas, especialmente a partir de la mañana y hasta la tarde, aunque sin que esto implique un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 28 grados. Esta subida de temperatura será acompañada por una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en las primeras horas a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, el viento mantendrá una dirección predominantemente del norte, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 5% de tormentas en el periodo de 20:00 a 02:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:38, marcando el final de un día mayormente soleado y cálido. En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque presentará algunas nubes altas, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

