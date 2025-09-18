El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 16°C, con una humedad relativa que comenzará en un 74% y que irá aumentando ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo se tornará poco nuboso, especialmente entre las 2 y las 4 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 23°C. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la brisa será suave, con vientos predominantes del noreste a velocidades de entre 2 y 4 km/h. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 58% al 63%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Ribadumia pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 21°C a las 5 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas se situarán en torno a los 19°C, y la humedad aumentará, alcanzando un 70% hacia la medianoche. Los vientos continuarán soplando desde el noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin precipitaciones. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados a las 10:00 y llegue a un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, antes de repuntar hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.