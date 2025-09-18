El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. A medida que avance el día, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente, con la aparición de nubes altas a partir de las 06:00, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 26°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 12°C, pero se espera que a mediodía se alcancen los 26°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24°C a las 17:00 y cerrando el día en torno a los 20°C a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando a un 83% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día. Los vientos serán moderados, predominando del sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 5% en la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero sin riesgo de lluvia. La temperatura descenderá a 19°C hacia las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:38, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado y cálido en Redondela. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin interrupciones por lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.