El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 18 de septiembre de 2025, Pontevedra se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 14°C. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando mínimas de 13°C en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 69% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A partir de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne más nuboso, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un estado de cielo que podría llegar a ser muy nuboso hacia la noche.
El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 3 y 18 km/h, predominando del este y sureste. Las velocidades del viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando picos de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y costeras, donde se sentirá con mayor intensidad.
La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, aunque las condiciones generales no parecen propicias para fenómenos severos. La tarde se presentará con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con un ocaso previsto para las 20:38. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado, con un aumento de nubes hacia la tarde, sin previsión de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día agradable en la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha