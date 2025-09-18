El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 27 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 16:00 horas, momento en el que se registrarán las temperaturas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35-65% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se espera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, pero sin probabilidades de precipitación, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.