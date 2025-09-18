El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera en Ponteareas un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.
A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y soleado.
Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados a las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 23% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente más cálido y cómodo para actividades al aire libre.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. Se espera que a las 3 de la tarde, la velocidad del viento alcance los 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas.
Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un predominio de nubes altas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad relativa aumentará gradualmente, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y agradable.
En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura en las horas más cálidas. La ausencia de precipitaciones y la alta visibilidad permitirán que los residentes y visitantes aprovechen al máximo este día de septiembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
