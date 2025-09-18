El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 49% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 05:00 horas, el cielo pasará a estar poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 15 grados. La humedad también mostrará un aumento, alcanzando un 69% hacia las 05:00 horas. Durante la mañana, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados a las 10:00 horas, con una humedad relativa que se estabilizará en torno al 56%.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura continúe aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados a las 14:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el paisaje. A partir de las 18:00 horas, se prevé que el cielo esté cubierto, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá necesidad de paraguas.

En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 56% al final del día. El viento se mantendrá ligero, lo que contribuirá a una noche tranquila y fresca.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.