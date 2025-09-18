El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 05:00, se espera un cambio en el estado del cielo, con la aparición de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. A pesar de esta cobertura nubosa, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 14:00. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se situará en torno al 54% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Poio podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de tormenta del 5% entre las 20:00 y las 21:00, aunque es poco probable que se materialice.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste y luego a suroeste, alcanzando rachas máximas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de un cielo parcialmente nublado y un viento moderado hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, especialmente durante las horas centrales del día, antes de que las nubes se hagan más presentes hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.