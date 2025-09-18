El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 16 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento en la nubosidad. A partir de las 04:00, el cielo pasará a estar poco nuboso, con temperaturas que descenderán a 15 grados . La humedad seguirá aumentando, alcanzando un 58% hacia las 04:00. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados entre las 14:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que se tornará mayormente nublado, con nubes altas predominando en el horizonte. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 31% hacia las 15:00.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el oeste-noroeste durante las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y noreste en las primeras horas, y cambiando a direcciones más occidentales a medida que avanza la tarde.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá nublado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 21:00. La humedad aumentará, llegando a un 49% en las horas nocturnas. No se prevén tormentas ni precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento harán de este un día propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.