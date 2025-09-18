El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 16 grados, pero se espera que se mantenga en torno a esta cifra hasta el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un ligero aumento que podría llegar a los 19 grados. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 55% en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noroeste. Durante la mañana, se registrarán velocidades de entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de bruma y niebla en las horas nocturnas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría contribuir a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para la bruma y la niebla que podrían aparecer al caer la noche. La combinación de viento moderado y temperaturas suaves hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la visibilidad se vea reducida en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.