El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 16 grados y máximas que podrían llegar hasta los 23 grados. La humedad relativa, que se situará en torno al 60-70%, permitirá que el tiempo se sienta cómodo, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que rondarán entre los 20 y 23 grados. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén tormentas ni lluvias. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche.

El viento, que soplará de dirección variable, principalmente del este y sureste, alcanzará velocidades de hasta 13 km/h en las horas más activas del día. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más expuestas al sol.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.