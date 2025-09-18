El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 27 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 27 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que rondarán los 6 a 13 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor de la tarde ayudará a que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa será especialmente notable durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios bruscos en el tiempo. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, cuando las temperaturas tiendan a descender.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.