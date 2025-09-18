El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y bajando a un 68% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea incómoda. La brisa marina, que soplará desde el norte, aportará un toque de frescura, especialmente en las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas centrales, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la costa, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h desde el sur, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

La visibilidad será buena, aunque se anticipa la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, esta bruma se disipará rápidamente, permitiendo que el sol brille con fuerza a medida que avanza el día.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la jornada sea placentera para residentes y visitantes por igual.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.