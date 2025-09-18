El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 16°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 04:00, se comenzarán a notar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura descenderá a 15°C a las 04:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 12°C a las 08:00. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con predominancia de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22°C hacia las 14:00. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 61% a las 14:00. El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las nubes altas continuarán presentes, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19°C hacia las 20:00. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia la noche, se espera la aparición de niebla en algunas áreas, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad. La temperatura se estabilizará en torno a los 18°C a las 22:00, y la humedad aumentará, alcanzando un 79%. El viento disminuirá su intensidad, con ráfagas que no superarán los 6 km/h.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y cálido durante la tarde, con la posibilidad de niebla en la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las condiciones cambien hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.