El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que el reloj marque las horas, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 13 a 16 grados , con una ligera disminución a 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 5% de posibilidad de que se presenten en horas específicas de la tarde, aunque las condiciones generales no indican un riesgo significativo. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a unos agradables 14 grados , lo que hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, Mos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.