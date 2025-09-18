El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad relativamente baja hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que existe una leve probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta es mínima, con un 5% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente tranquilo, es prudente estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre un ojo en el cielo por si acaso las nubes altas se convierten en algo más.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas, antes de subir gradualmente.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.