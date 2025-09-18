El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21°C hacia el mediodía y los 26°C en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25°C hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 37% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a medida que avance la jornada, con predominancia de vientos del oeste hacia la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Mondariz sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.