El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 3 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante la mayor parte del día. Las temperaturas irán en descenso hasta alcanzar un mínimo de 12 grados a las 8 de la mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del aire. La humedad relativa comenzará a disminuir, alcanzando un 48% a las 2 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, pero sin riesgo de lluvias. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 86% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes altas en la tarde y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.