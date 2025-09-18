El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados a las 10:00 y llegue a un máximo de 22 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 15:00. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante en combinación con las temperaturas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 20:39, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Meis podrán disfrutar sin la interferencia de nubes.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 24°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 16°C, con una humedad relativa que comenzará en un 74% y que irá aumentando ligeramente a medida que avance la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.