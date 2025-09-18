El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la mañana.

A medida que avance el día, a partir de las 11 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor estimado de 22 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 62% durante la tarde.

El viento, que soplará principalmente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para refrescar el ambiente, sí aportará un toque de dinamismo a la jornada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un bajo riesgo, con un 5% de posibilidad de que se presenten en la franja horaria de las 2 a las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las condiciones climáticas permanecerán mayormente estables y secas. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 75% hacia el final del día. La noche se presentará con niebla en algunas áreas, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad. En resumen, el día en Meaño se perfila como mayormente soleado, con temperaturas agradables y un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.