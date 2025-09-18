El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:17. A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, cuando las temperaturas tiendan a descender.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 70% y el 80% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. A pesar de la humedad, el día se sentirá agradable gracias a la brisa suave que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, aunque se estima que la probabilidad es de solo un 5% entre las 20:00 y las 21:00. Esto sugiere que, si bien el cielo se nublará, es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día propicio para salir y disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.