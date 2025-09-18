El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:15. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y descenderá gradualmente.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados hacia las 10:00. La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. A las 14:00, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 29 grados, lo que podría hacer que la tarde sea bastante calurosa.

El viento, que soplará principalmente del este y sureste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas, aunque se espera que la sensación térmica sea más cálida debido a la humedad.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne más cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 18:00, y continuarán bajando hasta los 20 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 20:36, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco. En resumen, el tiempo de hoy en Lalín será mayormente favorable, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.