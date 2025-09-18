El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 80% por la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de bruma, especialmente en las zonas más cercanas al mar, lo que podría afectar la visibilidad.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 22 grados , y comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, antes de repuntar hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.