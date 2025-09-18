El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las 16:00 horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 20 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y alcanzando hasta un 75% en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo se torne poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 07:00 horas, la niebla comenzará a hacer su aparición, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Esta niebla persistirá durante gran parte del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche. A medida que el sol se ponga a las 20:39 horas, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 18 grados .

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la niebla puede hacer que las condiciones cambien rápidamente.

La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la presencia de niebla en las horas de la mañana y la tarde, hará de este un día interesante en A Guarda. Se aconseja a la población que aproveche las horas de sol para disfrutar de la belleza natural de la zona, pero que también esté preparada para la niebla que podría aparecer en cualquier momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.