El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 04:00, que se intensificarán a lo largo de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. A partir de las 14:00, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando la temperatura alcance su pico. A pesar de la humedad, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco y soleado.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00. Esto podría ser un factor a considerar para aquellos que planeen actividades al aire libre en la noche. La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque se espera que la niebla se presente en las últimas horas, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad a medida que avanza el día. Los residentes pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, aunque deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.