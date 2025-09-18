El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 27°C a lo largo del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27°C, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Forcarei pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la noche. Este descenso en la humedad contribuirá a que el calor sea más llevadero durante las horas más cálidas del día. Por la mañana, la sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, cuando las temperaturas son más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 20:38, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Forcarei.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.