El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe poco nuboso, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, con temperaturas que irán descendiendo hasta los 11 grados . La brisa del sur-suroeste se mantendrá suave, con velocidades de entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Durante la tarde, a partir de las 12:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, llegando a los 27 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 40%, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida. El viento soplará con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A partir de las 6 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados . La nubosidad se mantendrá, con un cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidades de precipitación. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 5% de posibilidad de lluvia en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, lo que indica que es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas descenderán a los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 46%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El viento disminuirá su intensidad, con rachas que oscilarán entre 2 y 4 km/h.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y noches frescas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 15°C. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor al amanecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.