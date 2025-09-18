El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 87% a las 01:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 68% por la tarde. Esto contribuirá a un tiempo más cómodo, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como senderismo o ciclismo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cuntis se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Cuntis se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de un viento suave y la ausencia de lluvias permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas, antes de subir gradualmente.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.