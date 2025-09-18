El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas cálidas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:17, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 20:39, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.