El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la mañana, antes de experimentar un aumento significativo por la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, con un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más intensa debido a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los residentes se preparen para un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea a A Cañiza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría ir cubriéndose ligeramente con nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 20:37, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en A Cañiza será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones son ideales para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.