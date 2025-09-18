El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera en Cangas un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 3 de la madrugada, y luego se estabilizará en torno a los 15 grados entre las 4 y las 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 14 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 8 de la mañana. Durante la mañana, la humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 70% y alcanzando hasta un 76% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día avanza, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 23 grados a las 2 de la tarde. La tarde se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia las 5 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, siendo más intenso durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h a las 2 de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia las 8 de la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 19 grados a las 10 de la noche.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.