El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 61% al 65% durante la mayor parte del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, con mínimas de 14 grados en las primeras horas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio a las temperaturas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de niebla aumenta, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:39 horas. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos.

La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Cambados, ya sea paseando por sus calles, visitando sus bodegas o simplemente disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas. La jornada promete ser placentera, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 16°C, con una humedad relativa que comenzará en un 74% y que irá aumentando ligeramente a medida que avance la mañana.

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, antes de repuntar hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

