El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas, antes de subir gradualmente.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 26 grados alrededor de las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (85%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto generará un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 27 km/h, siendo más intenso durante las horas centrales del día. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento disminuya, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades programadas. La posibilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:38. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.